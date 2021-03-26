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У сына Фриске появился брат

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В жизни телеведущего Дмитрия Шепелева произошли судьбоносные события. Стало известно, что у шоумена родился ребенок.

Личная жизнь российского телеведущего Дмитрия Шепелева всегда притягивала внимание общественности. Любое действие знаменитости всегда становится поводом для слухов и инсинуаций.

Примечательно, что Шепелев научился жить в условиях общественного давления. Особенно тяжело ему пришлось после трагического ухода из жизни Жанны Фриске, которая была возлюбленной звезды.

Несмотря все тернии судьбы Шепелев сумел построить успешную карьеру на телевидении и даже уделить внимание личной жизни. Это дало свои плоды.

Сегодня стало известно, что в жизни шоумена произошло судьбоносное событие. Журналисты выяснили, что у Шепелева родился второй ребенок.

Утверждается, что у звезды появился сын. Стоит отметить, что у экс-сожителя Жанны Фриске появился уже второй наследник. До этого Шепелев много времени проводил с сыном Платоном, о чем шоумен с удовольствием делился со своими поклонниками.

Примечательно, что у новой избранницы Шепелева есть дочь. Благодаря детям, которые посещали один детский садик, ведущий и познакомился со своей будущей избранницей.

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Источник — dni.ru
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