Спрогнозирована нехватка туалетной бумаги

Пандемия коронавируса и сопутствующие ей волны карантина той или иной степени строгости по всему миру привели к нарушению логистики многих товаров.
Коронавирусная инфекция сдаваться не собирается. В некоторых государствах снова вводятся ограничительные меры, а медики прогнозируют третью и даже четвертую волны заболеваемости.
Локдаун не только остановит деятельность ряда производств, будет закрыта часть торговых точек, а потребители начнут скупать товары народного потребления, передаёт агентство Bloomberg.
Определенные проблемы возникли с поставкой древесины, из которой изготавливается бумага. Это, в свою очередь, может привести к нехватке туалетной бумаги по всему миру, передает "Царьград".
Первой компанией, которая предупредила о возможных проблемах, стала бразильская Suzano Papel e Celulose. Она считается одним из крупнейших производителей древесной массы.
Эксперты предупреждают, во многих странах в ближайшее время может возникнуть дефицит туалетной бумаги. Впрочем, насколько реальна эта угроза, они ответить затрудняются.
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