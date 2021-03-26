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Спрогнозирована нехватка туалетной бумаги

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Пандемия коронавируса и сопутствующие ей волны карантина той или иной степени строгости по всему миру привели к нарушению логистики многих товаров.

Коронавирусная инфекция сдаваться не собирается. В некоторых государствах снова вводятся ограничительные меры, а медики прогнозируют третью и даже четвертую волны заболеваемости.

Локдаун не только остановит деятельность ряда производств, будет закрыта часть торговых точек, а потребители начнут скупать товары народного потребления, передаёт агентство Bloomberg.

Определенные проблемы возникли с поставкой древесины, из которой изготавливается бумага. Это, в свою очередь, может привести к нехватке туалетной бумаги по всему миру, передает "Царьград".

Первой компанией, которая предупредила о возможных проблемах, стала бразильская Suzano Papel e Celulose. Она считается одним из крупнейших производителей древесной массы.

Эксперты предупреждают, во многих странах в ближайшее время может возникнуть дефицит туалетной бумаги. Впрочем, насколько реальна эта угроза, они ответить затрудняются.

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Гость||

Вся бумага туалетная делается из синтетики. Специально вброс, чтобы поднять цену.

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