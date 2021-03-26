Полезное

Сын звезды 90-х Барыкина посетовал на пиратов и рассказал о коттеджах артиста

Печать

Родственники скончавшегося десять лет назад Александра Барыкина трепетно хранят память о нем. Сын певца Георгий раскрыл некоторые подробности жизни знаменитого родителя.

При жизни о состоянии певца ходили разные слухи. Поговаривали, что Александр Барыкин владел особняками. Наследник развеял эти домыслы. Он заявил, что "это все враки", а коттеджи, о которых шла речь – чужие.

По словам Георгия, даже когда его отец собирал большие стадионы, семья не жила особо богато. Сын исполнителя рассказал, что у Александра Барыкина перед смертью не было даже автомобиля. Машину он продал после того как организовал концерт и попал в долги.

Наследник звезды также сообщил, что права на все композиции Александра Барыкина принадлежат пяти его наследникам — троим детям, матери и вдове. Однако долгое время из-за "пиратов" они практически ничего не получали. И теперь авторские гонорары просто смехотворны. По словам Георгия, дочь артиста Кира за последние четыре месяца получила лишь 1400 рублей. Семья решила во всем разобраться и отстоять свои права.

Дом, в котором артист провел свои последние годы, он завещал дочери Кире. Сейчас там никто постоянно не проживает. На своеобразную дачу иногда наведывается мама певца Александра Барыкина. 1 марта женщина отметила 93-летие. Родительницу знаменитости изредка навещает помимо внука и последняя жена певца Нелли с его младшей дочерью Евгенией.

Сейчас сын исполнителя занимается перевыпуском его дискографии и планирует провести большой концерт к 70-летию отца. Недавно Георгий закончил альбом realX, который Александр Барыкин не успел выпустить при жизни.

Напомним, певец умер 26 марта 2011 года во время гастролей в Оренбурге. Звезда скончалась в реанимации после повторного инсульта.

Подпишитесь на Penzainform в Google News и на канал в Яндекс.Дзен.

Источник — dni.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте