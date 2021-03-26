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Паспорта россиян ждут изменения

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Согласно соответствующему проекту МВД, на который ссылается РИА Новости, изменится последняя страница российского паспорта.

Кроме того, в МВД решили внести и другие изменения. Например, главный документ каждого россиянина будет действителен в течение 30 дней после его истечения.

Изменение срока признания паспорта недействительным в ведомстве объяснили «практикой банков, отказывающих гражданам в предоставлении услуг по причине наличия у них паспортов, информация о статусе которых как недействительных указывается в соответствующем информационном ресурсе органов внутренних дел».

В ведомстве подчеркнули, что изменение срока действия паспорта позволит россиянам полноценно участвовать в общественной, политической и экономической жизни общества.

Соответствующий законопроект уже опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

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