«Невозможно ужиться друг с другом»: Валерия сравнила брак с Пригожиным с предыдущими

26.03.2021 | 10:24

Союз Валерии и Иосифа достаточно давно занял почетное место в рейтинге самых крепких в отечественном шоу-бизнесе. Исполнительница нередко делится своими мыслями на тему отношений, что вызывает бурную реакцию у публики.

Накануне артистка выложила новое фото. На кадре она в пляжном образе: свободное платье поверх купальника, соломенная шляпа. Валерия выглядит загорелой и отдохнувшей. В подписи к публикации звезда неожиданно для многих решила порассуждать на тему совместимости знаков зодиака.

Валерия уточнила у подписчиков, верят ли они в гороскопы. Она отметила, что многие увлекающиеся данным вопросом часто говорят: людям, родившимся под одним знаком, "невозможно ужиться вместе". Исполнительница подчеркнула, что они с Иосифом Пригожиным оба Овны и их союз вовсе не похож на идеальный. Однако она пробовала строить отношения и с представителями других знаков, и тогда результат был сильно хуже. "В гороскопы не верю", – посмеялась певица.

Поклонники были слегка удивлены, но с радостью прокомментировали вопрос. "Мы – Близнецы! Все хорошо, ужились, размножились", "Мы с мужем – Козероги. Живем 35 лет", "Мы оба Рыбы, уже 17 лет вместе", "Я считаю что не бывает несовместимых знаков зодиака, не бывает несовместимых людей. Бывают люди которые не хотят подстраиваться друг под друга", "Овнов могут выдержать только Овны", – рассуждали пользователи.

Напомним, история любви Валерии и Иосифа весьма кинематографична. Даже сейчас Пригожин часто вспоминает, как певица сразила его с первого взгляда. В 2003 продюсер предложил звезде свою помощь, а уже через год они поженились.