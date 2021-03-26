Полезное

Дающая советы по здоровью Малышева не смогла прочитать показания глюкометра

Печать

Сегодня шоу главного теледоктора страны все чаще называют скандальным. Многие смотрят программу с большим интересом, другие же утверждают, что передача может нанести людям вред, а некоторые просто каждый раз ждут нового казуса во время съемок.

На этот раз популярное шоу вышло на новый уровень. Во время съемок Елена Малышева поставила гостю неутешительный диагноз по перевернутому глюкометру. Прибор не только показали зрителям, но даже сняли крупным планом. Судя по всему, монтажеры посчитали, что люди не заметят подвоха.

Устройство показало, что уровень сахара в крови пациента находится в пределах нормы. Однако цифры "5,6" быстро превратились в кадре в "9,5" и ни гость, ни сама Елена Васильевна на удивление даже ничего не заподозрили. Переживать никто не стал, и врач быстро дала "больному" множество рекомендаций.

Телеведущая заявила, что нормой является показатель "6,0". Соответственно показатели гостя находились в пределах заветной цифры, но в перевернутом виде оказались серьезно завышены. "Таблетки, похудеть и физкультура", – строго сказала Елена Малышева, поставив гостю диагноз. Некоторые издания достаточно быстро заметили ошибку в этой истории и тут же принялись освещать странную ситуацию.

Напомним, слова Елены Васильевны часто оспаривают другие врачи. Например, на передаче "Вечерний Ургант" около года назад медик сообщила, что коронавирус можно и нужно лечить специальной диетой, самым главным продуктом внутри которой являются устрицы. Многие специалисты жестко раскритиковали неоднозначный подход.

Подпишитесь на Penzainform в Google News и на канал в Яндекс.Дзен.

Источник — dni.ru
0
0
0
0
 
Гость||

Смешно просто. До столба докопаться можно. Иногда странные вещи пишут журналисты.

Гость||

Ах, Арлекино, Арлекино, трудно быть смешным для всех.Арлекино, Арлекино, лишь одна награда-смех!(смех Пугачёвой).

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте