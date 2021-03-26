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55-летняя Андреева раскрыла секрет омолаживающих процедур

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Красота и молодость ведущей Первого канала уже много лет восхищают телезрителей. Все это – результат регулярного ухода за собой. Сейчас Екатерина Андреева отправилась на отдых, но даже там продолжает поддерживать свою красоту и делиться секретами с поклонниками.

55-летняя знаменитость отправилась в отпуск на Мальдивские острова. Там Андреева не только купается и загорает, но и активно заботится о своем внешнем виде.

В своем инстаграм-аккаунте ведущая показала, какие процедуры она делает с лицом, чтобы оно выглядело подтянутым и свежим. Оказалось, что Андреева прибегает к чудодейственной силе океанических водорослей. Местные жители собирают растения прямо в океане, а потом изготавливают из них маску.

Ведущая разметила видео, в котором показала, как ей на лицо наносят не очень приятный косметический состав зеленого цвета, а сверху вдобавок покрывают всю кожу горячими листьями водорослей.

“Иногда чтобы стать красивой, нужно сначала стать грязной”.

Глядя на саму себя, Екатерина призналась, что красота – это очень страшная сила, страшнее которой порой и не бывает. Однако результат того стол: после процедуры женщина вышла свежей, расслабленной и, кажется, еще более молодой.

Поклонники высоко оценили видеоролик звезды. В комментариях подписчики призналась, что чувствуют, будто и сами отдохнули в спа-салоне вместе с любимой телеведущей. Фанаты оставили женщине множество комплиментов и сошлись на том, Екатерина Андреева все-таки умеет управлять временем, которое над ее внешностью просто не властно.

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Источник — dni.ru
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Однако результат того стол: после процедуры женщина вышла свежей, расслабленной и, кажется, еще более молодой.
И стул!

ПИиии!!!

Имя: Гость
Комментарий:

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