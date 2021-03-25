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Супруга Бориса Грачевского раскрыла семейный секрет

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Избранница скончавшегося Бориса Грачевского ответила на вопросы поклонников. В частности, она впервые поведала о традициях с режиссером "Ералаша".

Екатерина Белоцерковская пооткровенничала с фолловерами в своем инстаграм-аккаунте. Вдова знаменитости сообщила, что они устраивали с супругом воскресные обеды.

Также вдова Бориса Грачевского отметила, что у них было много семейных традиций. Екатерина до сих пор не может смириться с потерей любимого человека, о чем часто признается в соцсети. После смерти создателя "Ералаша" прошло два месяца, но пока женщина не может прийти в себя.

Белоцерковская так скучает по мужу, что часто публикует архивные снимки с ним в своем микроблоге. Кадры неизменно обирают множество лайков, а поклонники морально поддерживают вдову режиссера.

Напомним, Борис Грачевский умер 14 января 2021 года. Причиной стала коронавирусная инфекция. Режиссер очень любил жизнь и терпеть не мог больницы. Он до последнего лечился дома. Позже его состояние ухудшилось, и жена настояла на том, чтобы звезду экрана госпитализировали. Оказалось, что у него к тому моменту уже были серьезно поражены легкие.

У Бориса Грачевского остался маленький сын Филипп, появившийся на свет от Екатерины Белоцерковской. Ранее женщина говорила, что держится лишь благодаря ребенку.

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Источник — dni.ru
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