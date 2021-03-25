Шахназаров призвал заняться с идеологией и готовиться к атаке

25.03.2021 | 11:25

Режиссер Карен Шахназаров накануне выступил в эфире популярного общественно-политического ток-шоу "Вечер с Владимиром Соловьевым". Кинодеятель высказался о напряженной ситуации на международной арене.

Шахназаров рассказал, что после падения Римской империи западные страны объединялись дважды – с Наполеоном Бонапартом и Адольфом Гитлером. Каждая такая кампания заканчивалась походом на Восток.

По мнению режиссера, сегодня в мире наблюдается подобная ситуация. Европа и Соединенные Штаты постепенно сближаются для атаки на Россию. Шахназаров подчеркнул, что сегодняшнее объединение более масштабное. "И Югославию, и Грецию, и все они под себя подобрали", – сказал он.

Кинодеятель заявил, что Россия оказалась в положении СССР перед Второй мировой войной. Шахназаров отметил, что Москва старается оттянуть прямую конфронтацию с Западом. Он считает, что российским властям нужно максимально использовать время, чтобы решить технологические и другие проблемы.

Москва должна заниматься идеологией, развивать культуру, заботиться об образовании граждан, как это делал СССР перед Второй мировой войной, уверен режиссер. Если власти не будут проводить такую работу, то Россия может и не сдержать натиск западных стран, передает "ПолитНавигатор".

В начале марта США обнародовали список официальных лиц России, в отношении которых были введены санкции. Ограничения коснулись директора ФСБ Александра Бортникова, руководителя ФСИН Александра Калашникова и еще нескольких человек. Почти аналогичный пакет мер объявили в ЕС.