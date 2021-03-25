Появление Пугачевой на ТВ вызвало скандал и вскрыло обман зрителей при помощи фильтров

25.03.2021 | 17:13

На несколько секунд зрители смогли лицезреть реальную внешность Аллы Пугачевой.

Популярная певица стала участницей шоу «Сегодня вечером» на Первом канале, которую ведет ее супруг - Максим Галкин.

71-летняя артистка выглядела на телевизионной картинке заметно моложе своего возраста, как и на своей странице в социальной сети Инстаграм.

Внезапно наблюдательным телезрителям открылась удивительная картина. На одном из кадров Пугачева резко внешне изменилась. На ее лице стали заметны характерные для ее возраста изменения кожи.

Телезрители предположили, что певицу сделали моложе с помощью специальных фильтров на камерах, немного размыв телевизионную картинку. А одна из видеокамер не была настроена должным образом.

Эта версия нашла подтверждение, когда была показана 73-летняя Варлей. «Актриса смотрится бабушкой, а Пугачева — девочкой", — написал один из возмущенных телезрителей в Интернете. Россиянам не понравилось, что Пугачева пользуется привилегиями в отличие от других артистов, а телезрителей обманывают.