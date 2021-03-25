Потерявший сына Домогаров не понимает решения Бога

25.03.2021 | 10:43

Одному из главных отечественных покорителей дамских сердец в этом году исполнится уже 58 лет. В его жизни было множество взлетов и падений, но лишь одна трагедия навсегда останется в памяти.

Артист признался, что никогда не был набожным человеком. Он нечасто посещал церковь и не соблюдал посты. Однако 2008 год изменил его отношение к религии. Тогда сын актера погиб при страшных обстоятельствах. Дмитрию было всего лишь 23 года. Ничто не предвещало беды, но водитель на дороге не справился управлением.

Александр Юрьевич рассказал, что не понимал, как жить дальше. Он не знал, за что хвататься, как вести себя, откуда взять силы, как собраться с мыслями, чтобы встать и начать организовывать все последующие процедуры. Тогда приятели артиста предложили ему сходить в храм и посмотреть, как он будет ощущать себя после. Он прислушался к их мнению. Так началось "сближение" с верой.

Единственный момент, с которым он так и не может смириться в религии – это то, что за грехи родителей должны отвечать их дети. Ему сложно понять, почему Бог решает наказать наследников за то, что совершили родственники.

Известно, что у Александра Домогарова есть еще один сын. Александр Домогаров-младший решил пойти по стопам папы и посвятить жизнь творчеству. Он снимается в кино, а также занимается режиссурой. Вопреки всем предположениям, популярная фамилия лишь мешает мужчине реализовываться в профессии.

Актер отметил, что характер у него непростой. Ему необходимо иметь личное пространство. Нередко звезде приходится просить родных оставить его. "Дайте мне побыть одному", – говорит Александр Юрьевич семье, когда ему нужно сосредоточиться.