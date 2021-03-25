«Мы должны были протянуть лет пять»: Агутин прокомментировал расставание с Варум

25.03.2021 | 06:16

Леонид Агутин прокомментировал отношения с Анжеликой Варум. Артист игнорирует подозрения злопыхателей о своей личной жизни.

Исполнитель хита "На сиреневой луне" уверен — слухи о его разрыве с Анжеликой Варум появились не случайно. По мнению Леонида Агутина, поводом для сплетен послужили особенно теплые отношения в семье. Крепкий брак артистов длится уже более 20 лет, что в наши дни считается уникальным явлением. При этом Леонид Агутин и Анжелика Варум живут душа в душу, не планируя разводиться.

По словам певца, ненавистники поговаривают о крахе его семьи еще с 2005 года. Как считает музыкант, россияне не верят в то, что муж и жена могут так долго быть вместе. "Думаю, в представлении людей мы должны были протянуть лет пять и расстаться", — объявил Леонид Агутин в интервью "Каравану историй".

Супруг Анжелики Варум старается не принимать близко к сердцу новости о его изменах, которые время от времени появляются в СМИ. Он утверждает, что информация в этих материалах далека от истины, и лишь смеется по этому поводу. Поначалу мать Леонида Агутина переживала за брак сына из-за каверзных слухов, но со временем перестала акцентировать на этом внимание.

Напомним, в 1999 году у звездной пары появилась дочь Елизавета. Она пошла по стопам знаменитых родителей — занимается музыкальной карьерой. Сейчас наследница Леонида Агутина и Анжелики Варум проживает в Америке.