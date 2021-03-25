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Катя Лель дорого заплатила за отказ быть куклой для плотских утех

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Татьяна Васильева недавно призналась, что 13 лет спала с режиссером Валентином Плучеком, чтобы получать главные роли практически в каждом его новом спектакле. Предложения помощи в продвижении по карьерной лестнице от разные годы получала и Катя Лель. Подробности она сообщила за кулисами премии "Красота без границ" – культурно-просветительского проекта Елены Шериповой.

Екатерину Савинову все знают по роли Фроси Бурлаковой в картине "Приходите завтра", снятой ее мужем. А другие режиссеры предлагали Екатерине роли в обмен на услуги определенного толка. А один из директоров крупной киностудии запретил снимать Савинову, поскольку та публично дала ему пощечину после сексуальных домогательств.

"Наши гениальные советские артисты часто страдали от того, что кто-то кому не уделил внимания, ни дал желаемого, – говорит Катя. – И этого человека ликвидировали, устраняли от главных ролей, он оставался не у дел".

Что же касается самой Кати Лель, то она, как и Екатерина Савинова, тоже предпочитала отказаться от сладких предложений. И дорого в итоге за это платила. "Конечно, и у меня такое было, – говорит певица. – Если ты человек интересный, если ты хорош собой, то тебя обязательно захотят многие люди. Но я же не кукла! Поэтому отвечала жестко. За что и расплачивалась многие годы жизни!"

Рассказала певица и про работу. "Год нас, творческих людей, держали взаперти, – вздыхает она. – Наконец-то начинается новая жизнь, восстанавливаются концерты, и, я надеюсь, нас снова никто не закроет. Недавно у меня был сольник в театре "Золотое кольцо". Поскольку я за пандемию проела много из накоплений, то возвращения работы очень ждала. Хотя важнее денег то, что внутри нас, наше здоровье. А деньги еще заработаем!"

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Источник — dni.ru
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