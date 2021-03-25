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Как у Фриске и Заворотнюк: у теряющей сознание Кудрявцевой заподозрили проблемы

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Здоровье Леры Кудрявцевой все сильнее волнует россиян. Поклонники теледивы подозревают страшное.

На днях Лера Кудрявцева угодила в реанимацию, напугав не только коллег, но и всю страну. Звездной блондинке внезапно стало плохо и потребовалась срочная помощь медиков. В последствии врачи приняли решение разместить телеведущую в стационаре, чтобы понаблюдать за ее состоянием.

Сама Лера Кудрявцева уверяет — виноваты расшатанные нервы и накопившийся стресс, но вот фанатам слабо в это верится. Поклонники сопоставили известные факты и решили, что у знаменитости может быть опухоль мозга, от которой скончалась Жанна Фриске и с которой борется Анастасия Заворотнюк.

Пользователи Сети массово обсуждают недуг Леры Кудрявцевой в ее инстаграм-канале. Они отметили, что Лера Кудрявцева, как и погибшая Жанна Фриске, получила серьезную травму головы. Более того, телеведущая регулярно жаловалась на невыносимые головные боли, которые могут быть следствием рака.

Нагнетает страх россиян и тот факт, что Лера Кудрявцева родила второго ребенка после 45 лет, прибегая к ЭКО. Вспомогательные гормональные изменения в зрелом возрасте, по мнению поклонников звезды, несут повышенные риски получить опухоль.

"Лерочка, может сделать МРТ головного мозга?", "Здоровья вам! Но не забывайте — старенькая вы уже!", "Лера, ну что-то вы зачастили бегать по больницам", "Говорю вам, что планета больше не на вашей стороне. Так что научитесь выживать, а не выжимать из себя соки", — написали комментаторы к публикациям телеведущей в личном блоге. Тем временем Лера Кудрявцева держит поклонников в курсе своего состояния и жалуется на больничные будни.

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Источник — dni.ru
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