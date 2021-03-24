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В квартиру к Юлии Савичевой пытался вломиться пьяный мужчина

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Исполнительница призналась поклонникам, что страдает редкой фобией, корни которой растут из ее детства. Звезда боится неожиданных и громких звуков. В своем Инстаграм-аккаунте Юлия Савичева поведала историю происхождения этого страха.

Когда Юлия была еще 3-летней малышкой и жила с родителями в Кургане, как-то ночью к ним в квартиру стал ломиться пьяный незнакомец. Папы девочки в то время не было дома, и Юлия сильно испугалась. В ужасе ребенок спрятался под кроватью. Но вскоре вернулся глава семьи, который быстро разобрался с мужчиной – оказалось, тот всего лишь перепутал подъезд.

Несмотря на счастливый исход, Юлия не забыла о пережитом страхе. Постепенно он перерос в специфическую фобию, названия которой звезда до сих пор не знает.

Исполнительница призналась, что особенно ярко этот страх проявляется на съемках различных праздничных передач, когда все вокруг кричат, открывают шампанское и взрывают хлопушки. У нее в такие минуты начинают трястись руки и ноги, поэтому певица всегда предупреждает режиссеров об этой своей особенности.

В ответ на откровения звезды фанаты также поделились своими многочисленными и разнообразными фобиями. Оказалось, что страх перед резкими звуками знаком многим россиянам. Также фолловеры от души похвалили детское фото звезды, которым она сопроводила свой рассказ. Публика заметила, что с самого детства Юлия Савичева была очень хорошенькой.

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Источник — dni.ru
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Гость||

Это форменное безобразие!

Гость||

Мне то же год назад пытался вломится,что про меня не пишут?

Имя: Гость
Комментарий:

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