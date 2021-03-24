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«Страх за свою жизнь»: Володина раскрыла причину ухода из «Давай поженимся»

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Зрители "Первого канала" хорошо помнят шоу "Давай поженимся!", как результат работы трех талантливых женщин — актрисы Ларисы Гузеевой, свахи Розы Сябитовой и астролога Василисы Володиной.

В 2020 году предсказательница будущего по звездам покинула проект, но молчала о том, почему это произошло. Наконец, Василиса Володина дала развернутое интервью, где подробно рассказала о ситуации на шоу "Давай поженимся!" и возникших противоречиях.

Астролог очень переживала за свое здоровье в условиях пандемии, а поскольку съемки передачи проходили на холодном заводе, женщина испытывала страхи и опасения за свою жизнь. Знаменитость призналась, что подвержена простудным заболеваниям, которые протекают тяжело и продолжительно.

Василиса Володина просила руководство шоу "Давай поженимся!" предоставить ей возможность выходить в эфир дистанционно, но ей не пошли навстречу. При этом звездная блондинка делила гримерку ведущим "Модного приговора" Александром Васильевым, который болел коронавирусом вместе с Надеждой Бабкиной.

Говоря о причине ухода из шоу "Давай поженимся!", астролог выразилась лаконично. "Болезнь словно приперла к углу и сказала: "Кошелек или жизнь?". Я выбрала жизнь, а кто-то — кошелек", — рассказала Василиса Володина.

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Источник — dni.ru
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