Полезное

Специалист рассказала о ретушировании снимков Пугачевой

Печать

Вопрос внешнего вида Аллы Борисовны не дает покоя многим пользователям. Они утверждают, что вблизи артистка вовсе не выглядит так блестяще, как на снимках в "Инстаграме".

В своем профиле и в блогах коллег Примадонна просто восхитительна. Она одевается в трендовые вещи, забыла о фирменном балахоне и предпочитает легкий нюдовый макияж, который делает кожу сияющей, а ее молодит на несколько десятков лет. Однако правда ли все дело только в стиле?

Ситуацию прокомментировала профессиональный ретушер. Лена Макнот уже много лет работает с самыми популярными звездами. Она рассказала, что сейчас приложения для обработки снимков сделали большой шаг вперед и во многом не уступают специалистам.

Так, благодаря новым мобильным программам, можно и омолодить лицо, и увеличить губы, и скорректировать фигуру, и наложить макияж. То есть артист может сделать фото с самого утра, а затем приложение за несколько минут сделает из только что проснувшегося человека звезду, готовую выйти на сцену.

Так, Лена рассказала, что на предоставленных ей фото Аллы Пугачевой сложно определить: задействован ли профессионал, или приложение сделало все за Примадонну. Однако она отметила, что исполнительница очевидно разглаживает кожу и добавляет макияж.

Подпишитесь на Penzainform в Google News и на канал в Яндекс.Дзен.

Источник — dni.ru
0
0
0
0
 
Гость||

Нормально человек выглядит для своих лет.

Гость||

Пожила бы в Пензе да на одну зар плату по другому бы выглядела...

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте