Специалист рассказала о ретушировании снимков Пугачевой

24.03.2021 | 15:03

Вопрос внешнего вида Аллы Борисовны не дает покоя многим пользователям. Они утверждают, что вблизи артистка вовсе не выглядит так блестяще, как на снимках в "Инстаграме".

В своем профиле и в блогах коллег Примадонна просто восхитительна. Она одевается в трендовые вещи, забыла о фирменном балахоне и предпочитает легкий нюдовый макияж, который делает кожу сияющей, а ее молодит на несколько десятков лет. Однако правда ли все дело только в стиле?

Ситуацию прокомментировала профессиональный ретушер. Лена Макнот уже много лет работает с самыми популярными звездами. Она рассказала, что сейчас приложения для обработки снимков сделали большой шаг вперед и во многом не уступают специалистам.

Так, благодаря новым мобильным программам, можно и омолодить лицо, и увеличить губы, и скорректировать фигуру, и наложить макияж. То есть артист может сделать фото с самого утра, а затем приложение за несколько минут сделает из только что проснувшегося человека звезду, готовую выйти на сцену.

Так, Лена рассказала, что на предоставленных ей фото Аллы Пугачевой сложно определить: задействован ли профессионал, или приложение сделало все за Примадонну. Однако она отметила, что исполнительница очевидно разглаживает кожу и добавляет макияж.