Лера Кудрявцева не может выбраться из больниц

24.03.2021 | 06:45

Последнее время несчастья так и валятся на голову Леры Кудрявцевой. Год начался с того, что вместо отпуска в теплых краях артистка осталась дома с ковидом.

Просидев все праздники в изоляции, звезда вернулась на работу, однако вскоре ей пришлось снова сделать перерыв по состоянию здоровья. Теледива неудачно упала с лестницы и повредила спину. Какое-то время Лере Кудрявцевой даже пришлось передвигаться на инвалидной коляске.

Не успела знаменитость восстановить здоровье, как ее настигла новая неприятность. Накануне телеведущая упала в обморок во время съемок очередной программы. Артистку срочно доставили в больницу и поместили в реанимацию. Вскоре звезда вышла на связь с поклонниками и поспешила их успокоить: мол, с ней ничего серьезного, просто из-за стресса организм дал сбой.

Однако фанаты не на шутку испугались за здоровье Леры Кудявцевой. Некоторые даже вспомнили Андрея Разина, который часто негативно высказывался в адрес телеведущей. Особо впечатлительные предположили, что продюсер "Ласкового мая" наслал на знаменитость проклятье.

Напомним, в своих публикациях Андрей Разин неоднократно ругал Леру Кудрявцеву последними словами. Он намекал на ее эскортное прошлое и пытался доказать, что солист группы "Ласковый май" Сергей Ленюк имел с ней отношения за деньги. Впрочем, звезда терпеть клевету не стала, подала на продюсера в суд и выиграла дело.