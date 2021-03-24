К лежащей в реанимации Кудрявцевой ночью пришел окровавленный мужчина

24.03.2021 | 15:59

На днях Лера Кудрявцева упала в обморок во время съемок. Телезвезду срочно госпитализировали и доставили в реанимацию.

Через несколько часов артистка вышла на связь из палаты, успокоила поклонников и рассказала о своем самочувствии. Знаменитость показала, что лежит под капельницами, однако отметила, что с ней в целом все в порядке. Обморок случился, скорее всего, из-за хронической усталости.

24 марта телеведущая решила поделиться с общественностью историей о пребывании в больнице. Как выяснилось, ночью к Кудрявцевой в палату приходил окровавленный мужчина со странной улыбкой на лице.

"Представьте себе реанимационный устрашающий блок, где помимо кровати находятся различные приблуды, аппараты, столы и много всего скажем так действующего на психику. Там находится 2 стеклянные двери, одна в коридор, другая в соседний блок. Двери не закрываются. Ночь. Тишина. Бело-голубоватый свет" (орфография и пунктуация автора сохранены - прим. редакции), - начала свою историю Кудрявцева.

"Лежу. Переживаю. Не сплю. Слышу какая-то возня. Поднимаю голову и вижу здорового мужчину, который тихо так открывает дверь из соседнего блока. Я напряглась, привстала и спросила мол не заблудился ли он . Мужчина не обращая на меня внимание тихо открывает дверь и идёт шаркая тапочками к моей кровати".

"Я приподнялась, сердечко забилось быстрее, ладошки влажные. Мужчина подходит к кровати, останавливается передо мной с улыбкой на лице и совершенно безумными глазами. Я опускаю взгляд и вижу кровь на его белой футболке. Кровь, которая просачивается сквозь его футболку".

"(цензура) мне! Подумала я и пожалела, что с собой нет памперса, ибо была от страха готова надуть в штаны. Медленно слезаю с кровати и двигаюсь в сторону двери (он за мной), по дороге рассматриваю где лежат и лежат ли вообще ножи, скальпели и колюще режущее предметы. Закрываю дверь (она стеклянная без замков) и мужик начинает взявшись за ручку ее пытаться открыть, с такой же улыбкой на лице и безумным взглядом".

По словам Кудрявцевой, некоторое время они молча смотрели друг на друга, а происходящее напоминало фильм ужасов. Чуть позже выяснилось, что мужчина пришел из соседней палаты. Он вынул катетер и бездумно ходил по помещениям больницы.