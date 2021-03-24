Главный синоптик рассказал, каким будет лето в России

24.03.2021 | 10:05

Руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд дал прогноз на весну и лето 2021 года.

По словам специалиста, средняя температура с апреля по сентябрь на всей территории России будет около и выше нормы.

Вильфанд отметил, что лето будет теплым в большинстве регионов России, а в некоторых регионах страны, особенно на юге, следует готовиться к засухе.

"Если характеризовать весь вегетационный сезон, это сезон с апреля по сентябрь включительно, то прогнозируется, что температура на всей территории нашей страны будет около и выше нормы. Не прогнозируется холодного лета и холодной весны. В июне жаркая погода, класс выше нормы, прогнозируется в Красноярском крае и в Якутии", - сообщил он Вильфанд онлайн-конференции в Как сообщает ТАСС.

По словам руководитель Гидрометцентра, в июле жаркая погода ожидается на северо-востоке европейской части России, Урале и Западной Сибири. В августе очаги тепла расположатся на западе европейской части страны, Таймыре, Ямале и Забайкалье.

Вильфанд отметил, что дефицит осадков на протяжении всего лета 2021 года будет ожидать жителей юга европейской части России. В июне засушливый месяц также ожидает жителей севера Красноярского края.