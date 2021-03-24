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«Где-то будет лучше»: дочь Заворотнюк мечтает бросить мать и сбежать от проблем

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Дочь известной актрисы Анастасии Заворотнюк мечтает сбежать от трудностей. Своими мыслями Анна поделилась с подписчиками на своей странице в социальной сети Инстаграм.

«Всю жизнь меня преследует желание куда-то сбежать, в 17 лет я сбежала из Москвы в Лондон, в 19 — из Лондона в Нью Йорк, в 23 — обратно в Москву. У меня возникают навязчивые идеи о том, что где-то мне будет лучше, чем в месте где я нахожусь», — излила душу Заворотнюк.

По мнению девушки, в теплом месте, где есть море или океан, ей будет гораздо лучше.

«Мне почему-то кажется, что от этого моя дыра в груди зарастет. Но хорошо ли мне будет там? Я не знаю... а вам порой, хочется сбежать?» — написала дочь Заворотнюк.

Это не первое откровенное признание Анны. Чуть раньше блогерша сообщила, что болезнь мамы висит над ней, «как дамоклов меч», а последние два года были самыми тяжелыми в ее жизни.

«Это моя боль. Моя боль каждый день, каждую минуту со мной, она никуда не уходит. Огромная дыра в груди. Она становится то меньше, то заполоняет все тело», — признавалась девушка.

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Гость||

А где она написала, что мечтает бросить мать?! Почему СМИ позволяют себе додумывать, приписывать???!!!!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Всю жизнь меня преследует желание куда-то сбежать,
Ну так это диагноз такой есть в психиатрии, да и вообще может хватит уже про няньку писать, надоели эти мнимые больные.

Гость||

Журналисты, у вас мозги есть? Девушка поделилась своим наболевшим.... где она бросает мать? Совесть надо иметь, чтобы такие заголовки писать.... стыдно, господа журналисты.... на себя иногда ситуацию переносите и оставайтесь людьми.....

Гость||

От себя не убежишь...

Имя: Гость
Комментарий:

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