Юлианна Караулова рассказала о своей беременности с помощью клипа

23.03.2021 | 15:23

Юлианна Караулова поделилась радостной новостью с поклонниками. Певица показала большой животик в своем новом клипе "Так сильно" и в соцсети.

Артистка и ее муж, саунд-продюсер Андрей Черный ждут первенца. По имеющейся информации, малыш родится у пары в начале лета.

Фолловеры в "Инстаграм" поздравили Юлианну Караулову с беременностью. Среди них оказались и звезды российской эстрады. Это Рита Дакота, Виктория Дайнеко и другие. "Наконец-то!", "Мы очень рады", "Юлианна, вы с Андреем прекрасные, милые и хорошие люди, вашему будущему ребенку очень повезло с такими замечательными родителями", – высказались подписчики знаменитости.

Отметим, Андрей Черный и Юлианна Караулова познакомились, когда артистке было 17 лет. Она пришла в студию, где работал ее будущий муж, записывать одну из своих первых песен. Через семь лет чета стала встречаться, а потом и работать вместе. В 2017 году влюбленные решили закрепить свои отношения узами брака.

Юлианна Караулова – певица и телеведущая, экс-солистка группы 5sta Family, финалистка "Фабрики звезд-5". Будущая артистка появилась на свет в Москве 24 апреля 1988 года.