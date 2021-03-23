Владимир Путин «уколется» в одиночестве

23.03.2021 | 16:12

В Кремле заявили, что президент РФ Владимир Путин не будет вакцинироваться публично.

Журналисты обратились к пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову с вопросом - не следует ли Владимиру Путину продемонстрировать вакцинацию на камеры, чтобы "подстегнуть" масштабную вакцинацию по примеру многих мировых лидеров.

Песков заявил, что лидер государства не будет это делать публично. "Что касается вакцинации под камеры, ну, он никогда не был сторонником, ему это не нравится", - пояснил Песков.

Журналисты привели в пример высказывание, что порой одна фотография "сильнее тысячи слов". Но пресс-секретарь попросил не умалять значение слов как таковых.

Президент заявил о своем решении прививаться 22 марта, во время совещания по вопросу наращивания производства вакцин от коронавируса и ходу вакцинации населения. Путин отметил, что более шести миллионов человек уже получили как минимум один компонент российской вакцины от коронавируса, а 4,3 млн граждан вакцинированы полностью.