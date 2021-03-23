Полезное

Владимир Путин «уколется» в одиночестве

Печать

В Кремле заявили, что президент РФ Владимир Путин не будет вакцинироваться публично.

Журналисты обратились к пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову с вопросом - не следует ли Владимиру Путину продемонстрировать вакцинацию на камеры, чтобы "подстегнуть" масштабную вакцинацию по примеру многих мировых лидеров.

Песков заявил, что лидер государства не будет это делать публично. "Что касается вакцинации под камеры, ну, он никогда не был сторонником, ему это не нравится", - пояснил Песков.

Журналисты привели в пример высказывание, что порой одна фотография "сильнее тысячи слов". Но пресс-секретарь попросил не умалять значение слов как таковых.

Президент заявил о своем решении прививаться 22 марта, во время совещания по вопросу наращивания производства вакцин от коронавируса и ходу вакцинации населения. Путин отметил, что более шести миллионов человек уже получили как минимум один компонент российской вакцины от коронавируса, а 4,3 млн граждан вакцинированы полностью.

Подпишитесь на Penzainform в Google News и на канал в Яндекс.Дзен.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте