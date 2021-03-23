«В холодном поту»: актрисы Гришаева и Рубцова мучаются из кошмаров

23.03.2021 | 15:54

Знаменитости поделились главными профессиональными страхами. Звезда сериала "СашаТаня" Валентина Рубцова и актриса Нонна Гришаева вспомнили о самых тревожных сновидениях.

Первой о страшных снах рассказала Рубцова. По словам знаменитости, ее кошмар связан с профессиональной деятельностью. Он преследует ее долгие годы и, кажется, не собирается оставлять.

Звезде сериала "СашаТаня" снится, что она стоит на сцене и видит полный зал зрителей. Артистка не может вспомнить ни строчки из своих реплик. Повисает мучительная пауза. Актриса видит растерянных партнеров и, чтобы хоть как-то выпутаться из ситуации, начинает импровизировать. Рубцова говорит все, что приходит в голову – получается плохо. Зрители понимают, что что-то не так. Вновь в зале воцаряется тишина. На этом моменте Валентина обычно просыпается в холодном поту.

Звезда сериала "СашаТаня" считает, что подобные сновидения – это следствие неуверенности в себе. Знаменитость боится совершить ошибку. Из-за страха Валентина Рубцова не смотрит свои экранные работы, хотя знает, что это обязательно надо делать.

Отметим, что в своей проблеме Рубцова оказалась не одинока. Актриса Нонна Гришаева рассказала Валентине Рубцовой, что ее тоже долгое время мучит один и тот же кошмар.

"А у меня другой страшный сон всю жизнь: я не могу найти выход на сцену..." – поделилась Нонна Гришаева.