С 1 апреля россияне потеряют часть льгот и выплат

23.03.2021 | 13:33

Некоторые меры поддержки прекратят свое действие 1 апреля, а ведь россияне уже успели к ним привыкнуть.

До 1 апреля граждане еще вправе подать заявление на новогодние выплаты на детей до восьми лет. Россияне могут получить от государства по пять тысяч рублей на каждого ребенка. В Пенсионном фонде рассказали, что этой мерой поддержки уже воспользовались родители 13,5 миллиона детей.

Со следующего месяца россияне старше 65 не смогут получать "карантинные больничные". Еще год назад правительство разрешило пожилым гражданам оформлять больничные для соблюдения режима самоизоляции. Льготы касались всех пенсионеров, которые не работали в удаленном режиме.

После 31 марта перестает действовать рекомендация Банка России по реструктуризации кредитов для граждан, которые заразились коронавирусом или доходы которых резко упали из-за пандемии. По данным "Парламентской газеты", льгот также лишат должников по ипотеке.

Кроме того, в этот период прекратит действие дистанционный порядок регистрации безработных. Потерявшие работу могли обратиться в службу занятости через порталы госуслуг или сайт "Работа в России". Там же гражданам приходили уведомления о пособии по безработице.