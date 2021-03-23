Неприязнь и предательство: стали известны семейные тайны Олега Табакова

23.03.2021 | 13:00

Звезда сериала "Каменская" Андрей Ильин в программе "Судьба человека" на телеканале "Россия 1" рассказал о браке со старшей наследницей Олега Табакова Александрой. По его словам, девушка перестала общаться со знаменитым отцом после развода артиста с ее матерью – Людмилой Крыловой.

Ильин поведал, что Олег Табаков очень переживал из-за испорченных отношений с дочкой. Вместе с супругой актер сериалов воспитывал ее наследницу от предыдущего брака.

Олег Табаков передавал презенты внучке через него, поскольку встретиться с девочкой не мог из-за неприязни дочери. Александра восприняла развод родителей как предательство отца.

Андрей Ильин отметил, что тесть к нему очень хорошо относился и приглашал его работать в свой театр. Жена же актера была против, потому что считала, что если муж пойдет трудиться к ее отцу, то тем самым предаст ее.

Гость передачи Бориса Корчевникова рассказал, что Олегу Табакова было очень неприятно такое отношение дочери. Артист искренне не понимал такого поведения. Он расценивал это как неблагодарность. ”Я им все дал, ввел в профессию", – сетовал актер.

По словам Андрея Ильина, Олег Табаков потерял уважение в этой семье. Он признался, что развелся с Александрой из-за ее слишком эмоционального характера. Сейчас Ильин живет в гражданском браке с редактором Ингой Руткевич. У пары растет сын Тихон.