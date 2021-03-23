Малахов предложил Аршавину «засунуть деньги в одно место»

23.03.2021 | 14:06

Тяжелую ситуацию Алисы Казьминой обсудили в студии программы "Прямой эфир" на телеканале "Россия 1". Телеведущего взбесило поведение Андрея Аршавина, который никак не помогает бывшей жене.

Мать журналистки сообщила, что футболист бросил избранницу лишь потому, что она ему наскучила. Более того, Андрей Аршавин не видится и не общается и с их дочерью Есенией. При этом родительница спортсмена пытается выгнать Алису Казьмину из своего дома.

Узнав в подробностях о случившемся, Андрей Малахов пришел в ужас. Не сдерживая эмоций, он высказал все, что думает об Андрее Аршавине. Шоумен отметил, что футболист являлся лицом сборной России. Он не понимает, как человек с такими моральными качествами может воспитывать молодежь.

Ведущий призвал спортсмена к совести: просто позвонить, навестить экс-возлюбленную. Андрей Малахов заявил, что уже никто не просит денег футболиста и предложил ему засунуть их "в одно место", передает телеканал "360".

Напомним, Алиса Казьмина заболела аутоиммунным некрозом. Недуг изуродовал лицо экс-модели. Из-за болезни бывшая жена Андрея Аршавина теряет нос. Позже журналистка пребывала в коме из-за приступа острого панкреатита и в это же время перенесла коронавирус.

Сейчас женщина еще находится в клинике, но чувствует себя лучше. Помимо родных ее поддерживает первый супруг.