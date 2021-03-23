«Кожа да кости»: Михалкова может потерять сына

23.03.2021 | 06:01

У Анны Михалковой трое детей от предпринимателя Альберта Бакова: 20-летний Андрей, 19-летний Сергей и семилетняя Лида. Старшие дети актрисы ведут собственные страницы в соцсетях, однако довольно редко делятся личной информацией.

На днях в своем блоге Андрей Баков поделился новыми снимками. На черно-белом фото в инстаграм-профиле парень стоит, задрав руки. Выглядит студент МГУ пугающе: ввалившиеся щеки, костлявая грудная клетка, да и руки кажутся ужасно тонкими.

В "Сторис" личного блога молодой человек показал еще более отталкивающий снимок. На нем отощавший до неприличия парень стоит по пояс раздетый. Пользователи Сети тоже не оценили обнаженное тело Андрея Бакова. "Старший сын Анны Михалковой скоро растает", – отметили в телеграм-канале "Только никому".

Другие интернет-пользователи отметили, что Анне следует внимательно присмотреться к своему сыну. Подобная худоба характерна для серьезных заболеваний. "Кожа да кости", "О боже, как можно себя до такого довести", "Мама, присмотритесь к ребенку, ему нужна помощь, если вы не хотите его потерять", - предостерегли Михалкову россияне.

Напомним, в прошлом году наследник актрисы попал в скандал. Модель Ксения Пунтус выпала из окна квартиры внука Никиты Михалкова. Изначально была версия, согласно которой девушке помогли упасть, однако она не подтвердилась. После нескольких дней в больнице подруга Андрея Бакова пришла в себя и рассказала, как все было на самом деле.

Как оказалось, она часто любила сидеть на подоконнике в квартире сына Анны Михалковой. Однако в тот злополучный день девушка не удержалась и упала из окна. Экспертиза нашла в крови модели следы алкоголя. По словам Ксении Пунтус, в момент происшествия Андрей Баков спал и не видел, как она сорвалась вниз.