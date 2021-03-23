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«Главное – это семья»: Алина Кабаева расставила приоритеты

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Алина Кабаева – одна из самых загадочных фигур российского шоу-бизнеса. Спортсменка ведет закрытый образ жизни, не посещает светские мероприятия. Именно поэтому поклонники в восторге от любой информации, которая появляется о гимнастке.

На днях в Сети "всплыло" видеоинтервью юной Алины Кабаевой, в котором девушка рассуждает о своем призвании и делится сокровенным. "Больше всего люблю свое дело, профессию", – говорит спортсменка.

Алина Кабаева отметила, что художественной гимнастикой занималась с трех лет. Как оказалось, у девушки периодически возникало желание все бросить. Правда, от этого шага гимнастку останавливало осознание, что ради успеха она уже проделала огромную работу.

В интервью спортсменка подчеркнула, что обожает внимание публики. Девушка в восторге от моментов, когда ей аплодируют, кидают цветы и подарки на ковер. "Нравится быть одной единственной!" – подчеркнула звезда.

Впрочем, долгое время Алине Кабаевой действительно не было равных в художественной гимнастике. Девушка даже ввела в дисциплину несколько элементов, которые теперь стали классикой.

Также Алина Кабаева рассказала, что для нее является самым важным в жизни. "Самое главное – это семья. Моя сила в родителях и художественной гимнастике", – отметила девушка.

Напомним, недавно Ирина Виннер-Усманова, которая тренировала спортсменку, рассказала о происшествии, которое случилось с ее подопечной. Мама Кабаевой договорилась со своими приятелями, и те угнали машину.

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Источник — dni.ru
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