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Дочь Юдашкина не готова расстаться с привычной жизнью ради борющегося с болезнью отца

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Появились данные о состоянии здоровья Валентина Юдашкина. Дочь дизайнера поделилась мыслями о будущем.

Наследница знаменитого кутюрье сейчас живет в Китае вместе с супругом и двумя маленькими детьми. Галина не уверена, что в будущем вернется на родину. Она не планирует переезд поближе к онкобольному отцу, а ведь дизайнер сражается со страшным недугом уже четыре года.

Изначально у Валентина Юдашкина выявили рак почки, а затем мужчина узнал о метастазах в голове. Дочь модельера не сильно переживает о здоровье звездного родителя — у женщины собственный бизнес, удаленная работа в сфере моды и вот-вот будет запущена линия шелковых платков.

Галина уверена, что тяжелобольной кутюрье сможет восстановить здоровье и без ее приезда, ведь к этому все располагает. По словам женщины, Валентин Юдашкин прекрасно себя чувствует и сохраняет рабочий настрой.

"На самом деле мы с самого начала знали, что все с ним будет хорошо", — объявила наследница дизайнера. Галина сообщила, что надежда на улучшение состояния отца не покидала ее ни на мгновение.

Напомним, модельер провел благотворительную акцию для женщин, которые борются с раком. Кутюрье организовал для участниц проекта фотосессию в нарядах своего бренда, для каждой модели он лично подбирал эффектный образ. По окончании акции Валентин Юдашкин раздал онкобольным женщинам роскошные дизайнерские платья.

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Источник — dni.ru
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