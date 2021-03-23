«Атрофия мышцы»: из-за пластики у Алентовой наблюдаются проблемы с лицом

23.03.2021 | 07:09

79-летняя Вера Алентова неоднократно прибегала к услугам пластических хирургов, однако не все операции пошли ей на пользу. Вследствие неудачных манипуляций с лицом у актрисы начались проблемы.

Пластический хирург Иван Володченков проанализировал фотографии артистки, сделанные за последние несколько лет. Он предположил, какие именно операции были проведены звезде советского кино, и рассказал, к чему это могло привести.

По словам специалиста, Вера Алентова минимум дважды ложилась на эндоскопию и прямую подтяжку лба. Эти процедуры помогают избавиться от нависания век и сделать взгляд более открытым. Однако на недавних фотографиях у актрисы заметна сильная асимметрия.

Хирург предположил, что вследствие пластики артистка не может нормально открывать и закрывать глаза. "Верхнее веко справа поднимается хорошо. А вот слева наблюдается атрофия мышцы, отвечающей за поднятие левого века", – говорит Володченков.

Также эксперт отметил, что блефаропластику Вера Алентова делала четыре или пять раз. В качестве доказательств он привел то, что если сравнивать фотографии звезды, то почти каждые два года у нее наблюдается разный разрез глаз. Еще у звезды фильма "Москва слезам не верит" заметна асимметрия наружных уголков глаз. По словам хирурга, это можно было бы исправить, но у артистки уже развился фиброз тканей.

Как оказалось, нос Вера Алентова также корректировала, причем, вероятно, не единожды. На это указывает разница в размерах ноздрей. Губы актрисы тоже претерпели изменения – по мнению Володченкова, в них установлены филлеры. Впрочем, сама артистка никак не комментирует свою внешность, они ни разу не признавалась, что прибегала к услугам пластических хирургов.