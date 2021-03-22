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Вика Цыганова заявила о сломанной карьере по вине Пугачевой

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Исполнительница шлягера "Приходите в мой дом" рассказала о суровом отказе Аллы Пугачевой. Примадонна проигнорировала робкую просьбу певицы Вики Цыгановой и повлияла на ее судьбу.

Знаменитая артистка Вика Цыганова стала гостьей шоу "Секрет на миллион", где раскрыла Лере Кудрявцевой несколько тайн своей биографии. Певица честно призналась, что всегда была в восторге от песен Аллы Пугачевой и ставила ее мастерство вне всяких сомнений.

Однажды Вика Цыганова попросила влиятельного кумира исполнить ее заветное желание. Много лет назад звезда шансона подошла к Алле Пугачевой в концертном зале "Россия", чтобы узнать, может ли она пригласить ее на "Рождественские встречи" (сборные концерты под предводительством Примадонны, — Прим. ред.).

Исполнительница хита "Миллион алых роз" была неприятно удивлена обращением по поводу своего шоу. Она посмотрела на Вику Цыганову мутными глазами, не выражая никакого удовольствия. В надежде достучаться до властной знаменитости, звезда шансона объявила Примадонне о любви к ее творчеству. "Я вас тоже всех люблю", – грозно ответила Алла Пугачева, не давая никаких комментариев.

По словам Вики Цыгановой, отказ Примадонны стал роковым в ее жизни. После этого случая певицу перестали приглашать на выступления, а ее песни все реже появлялись в эфире на телевидении и радио. Крах своей карьеры Вика Цыганова связывает с особым влиянием Аллы Пугачевой. Звезда шансона уверена, что Примадонна управляет российской эстрадой уже десятки лет.

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Источник — dni.ru
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