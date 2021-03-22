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«Стало большим шоком»: Пугачева пришла на день рождения Ивлеевой без приглашения

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Недавнее появление Аллы Пугачевой на дня рождения блогера и ведущей Анастасии Ивлеевой стало неожиданностью и для самой виновницы торжества. О том, почему вдруг Примадонна почтила своим визитов звезду YouTube и Instagram, Ивлеева рассказала на пресс-завтраке по случаю вручения "Премии МУЗ-ТВ".

"Мое знакомство с этой семьей началось год назад, когда я снимала новогодний фильм, – призналась Ивлеева. – До того я встречалась с Максимом Галкиным, который приходил ко мне на шоу, тогда же завязалась наша дружба. И кусочек моего фильма он предложил снять у него дома – в знаменитом замке с горгульями (в деревне Грязь Одинцовского района Подмосковья – Прим. ред.)".

А там команду Ивлеевой ждал сюрприз. "Алла Борисовна сама вышла, чтобы со мной познакомиться, – улыбается Настя. – Оказалось, что она прекрасно относится и ко мне, и к моему супругу (рэпер Элджей, в миру Алексей Узенюк – Прим. ред.), поэтому у нее и появилось желание познакомиться лично".

Но, конечно, Ивлеева не предполагала, что Пугачева захочет прийти на ее день рождения. Тем более, что приглашала блогер туда Галкина.

"Для меня это стало большим шоком, – описывает она свое состояние, увидев, что пожаловала Примадонна. – Я до сих пор этим горжусь. Потому что когда приходит такой человек, это не шоу с лайками, просмотрами и охватами, а взаимный обмен любезностями. Наверное, она чувствует мою искренность, и что-то ей во мне нравится. Но лучше спросить лично у Аллы Борисовны, мне и самой было бы интересно послушать".

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Источник — dni.ru
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