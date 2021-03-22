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Леру Кудрявцеву увезли в реанимацию прямо со съемок

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Известная телеведущая экстренно госпитализирована со съемочной площадки.

Лера Кудрявцева находится в отделении реанимации и интенсивной терапии в Клиническом центре имени И.М. Сеченова.

По сведениям telegram-канала «Светские хроники», ведущая потеряла сознание во время нанесения грима перед съемками шоу «Секрет на миллион».

Прибывшие на вызов врачи приняли решение экстренно госпитализировать телезвезду. В настоящий момент ее состояние оценивается как стабильное, врачи пытаются выяснить, что послужило причиной плохого самочувствия и обморока Кудрявцевой.

«Испугалась я прилично», — чуть позже написала телеведущая в stories на своей странице.

Поклонники звезды отмечают, что для Леры никак не закончится черная полоса в ее жизни. В конце прошлого года Кудрявцева переболела коронавирусом, а в январе 2021 года она упала дома и сломала крестец. Какое-то время ей пришлось передвигаться в инвалидной коляске.

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