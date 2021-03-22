Кристина Асмус взялась за старое

22.03.2021 | 13:25

После расставания с Гариком Харламовым актриса стала более раскрепощенной. Многие отмечают, что она начала выкладывать в Сеть то, что ранее никогда бы не показала широкой публике.

Сейчас Кристина крайне спокойно относится к критике и порой сама провоцирует поклонников и СМИ на неоднозначные высказывания. Накануне вечером звезда сняла себя после спектакля. Она поблагодарила всех зрителей и рассказала, что невероятно "кайфанула" от всего действия. Также Асмус сообщила, что ощущает приятную усталость.

Во время монолога на камеру артистка вдруг начала раздеваться и прокомментировала этот факт. Она сняла с себя часть костюма, под которой оказалась юбка. После Кристина не побоялась и с задорным "эть" стянула с себя и эту деталь гардероба, продемонстрировав подписчикам светлые панталоны.

Напомним, не так давно Кристина Асмус опубликовала фото в объятиях нового мужчины. Красавцем с нового снимка оказался артист Егор Медведев. Они вместе играют в постановке "Вернувшиеся". Однако самых внимательных пользователей заинтересовал вовсе не этот факт.

Так, в комментариях под постом подписчики провели целое расследование. Они проанализировали взгляд актера, а также телесный контакт коллег и сделали вывод, что у них просто не может не быть романа. Сама Кристина отрицает эту информацию и утверждает, что фото – не более, чем подводка к интересному совместному проекту.