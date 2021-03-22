«Для него это был шок»: внебрачная дочь Фоменко испугала артиста своим заявленим

22.03.2021 | 07:49

О существовании еще одной наследницы всеми известный артист узнал несколько лет назад. Николай Фоменко тщательно скрывал внебрачную дочку и не делился подробностями личной жизни и семейными проблемами.

Родственница звезды российского кинематографа впервые вышла на связь. Девушка рассказала о взаимоотношениях с отцом и публичной встрече. Выяснилось, что именно Дарина стала инициатором знакомства.

Внебрачная дочка пришла на концерт Николая Фоменко, чтобы послушать его творчество. Однако она не удержалась и подошла к артисту. Стоит отметить, что у родственников феноменальное сходство – одинаковые нос, губы и даже брови.

"Для него это был шок-контент, конечно. Во мне невозможно было не увидеть свое отражение", – призналась Дарина.

Правда на этом диалоге дальнейшее общение звездного отца с наследницей прервалось. По словам девушки, она не спешит налаживать связь с пропавшим актером. Дочь Фоменко планирует заниматься собственной карьерой и учебой, а не тратить время на "притирку к папе".

Дарина добавила, что лет пять назад ни за что бы не решилась на подобный разговор. Похоже, что внебрачная дочь и без знакомства с артистом жила себе припеваючи. Сейчас она не исключает того, что налаженное общение с Николаем Фоменко может принести свои плоды. Но пока неизвестно, какие именно.

Напомним, что после развода актер и Мария Голубкина сохранили теплые отношения ради двоих детей – Анастасии и Артема. В браке звездная пара прожила 13 лет.