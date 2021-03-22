Сетевое издание|18+|Понедельник|22 мар 2021|08:22
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-6oC
-5oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-1oC
-0oC
Завтра | Облачно |

Полезное

«Для него это был шок»: внебрачная дочь Фоменко испугала артиста своим заявленим

Печать

О существовании еще одной наследницы всеми известный артист узнал несколько лет назад. Николай Фоменко тщательно скрывал внебрачную дочку и не делился подробностями личной жизни и семейными проблемами.

Родственница звезды российского кинематографа впервые вышла на связь. Девушка рассказала о взаимоотношениях с отцом и публичной встрече. Выяснилось, что именно Дарина стала инициатором знакомства.

Внебрачная дочка пришла на концерт Николая Фоменко, чтобы послушать его творчество. Однако она не удержалась и подошла к артисту. Стоит отметить, что у родственников феноменальное сходство – одинаковые нос, губы и даже брови.

"Для него это был шок-контент, конечно. Во мне невозможно было не увидеть свое отражение", – призналась Дарина.

Правда на этом диалоге дальнейшее общение звездного отца с наследницей прервалось. По словам девушки, она не спешит налаживать связь с пропавшим актером. Дочь Фоменко планирует заниматься собственной карьерой и учебой, а не тратить время на "притирку к папе".

Дарина добавила, что лет пять назад ни за что бы не решилась на подобный разговор. Похоже, что внебрачная дочь и без знакомства с артистом жила себе припеваючи. Сейчас она не исключает того, что налаженное общение с Николаем Фоменко может принести свои плоды. Но пока неизвестно, какие именно.

Напомним, что после развода актер и Мария Голубкина сохранили теплые отношения ради двоих детей – Анастасии и Артема. В браке звездная пара прожила 13 лет.

Подпишитесь на Penzainform в Google News и на канал в Яндекс.Дзен.

Источник — dni.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте