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«Без пафоса и показухи»: в жизни Алсу и ее супруга настал важный день

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Знаменитая певица Алсу объявила поклонникам о важном семейном событии. Звезда поделилась романтичным снимком своего супруга.

Недавно звездная брюнетка отметила вместе с мужем торжественную годовщину брака — хрустальную свадьбу. Певица Алсу замужем за бизнесменом Яном Абрамовым уже 15 лет. Исполнительница хита "Зимний сон" сообщила о радостном событии в своем инстаграм-канале, удивив фанатов непривычным фото, которое было сделано возле фортепиано.

"Хотелось бы так музицировать, создавать, мечтать до платиновой свадьбы", — призналась певица Алсу.

В кадре, который разместила поп-дива, Ян Абрамов играет на музыкальном инструменте, а заботливая супруга ласково обнимает его, вглядываясь в клавиши. Семейная пара выглядит спокойной и расслабленной, будто бы отстраняясь от остального мира.

Пользователям Сети очень понравилась публикация знаменитой артистки. Они поздравили звезду с хрустальной свадьбой и выразили теплые пожелания. "Какая восхитительная пара", "Вот поэтому вас и любят без этого пафоса и показухи", "Гармония у вас", "Это замечательно. Любовь, семья — это и есть счастье", "15 лет! С ума сойти! Меня такие цифры пугают!", "Муж какой-то молодой и красивый стал", "Всегда приятно смотреть на вашу семью!", — объявили россияне в комментариях к посту.

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Источник — dni.ru
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