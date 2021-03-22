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Анита Маркони: поклонники обсуждают внезапные изменения в жизни Цой

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На страницу Аниты Цой в социальной сети "Истаграм" подписано свыше 1 миллиона человек. За несколько лет, которые певица ведет свой аккаунт, она сделала свыше шести тысяч публикаций. Ничего плохого не предвещал и пост, в котором звезда хотела поделиться красивым кадром из свежей фотосессии.

Удивлению подписчиков страницы известного телеведущего Владимира Маркони не было предела, когда на его странице, где 115 тысяч подписчиков, вдруг появилась фотография Аниты Цой, а вместо подписи – сердце.

"Анита Маркони теперь?", Красивая у вас жена", "Похорошел Маркони при Собянине", – глумятся пользователи.

Но Аните Цой совсем не до смеха. "Я размещала, как обычно, пост на своей странице, – рассказала она "Дни.ру". – Но вдруг увидела, что он отобразился в аккаунте ведущего Владимира Маркони, в шоу которого я хотя и участвовала однажды, но коротко мы не дружили! Более того, все настройки "Инстаграм" и даже директ были его! Я, конечно, сразу отовсюду вышла, нашла номер Маркони и сообщила ему о случившемся, он все понял и не обижается. Но мы оба не понимаем, как такое могло случиться. Хотя в тот день во всем мире был сбой в социальных сетях".

"Мне было ужасно неудобно, что я словно бы невольно вторглась в личной пространство чужого человека, получив случайно доступ к его аккаунту, – вздыхает Анита. – Но решил мое фото со своей страницы после восстановления доступа не удалять – пусть, мол, люди удивляются!"

Цой отметила, что свою знаменитую фамилию она менять не собирается, хотя Анита Маркони звучит очень возвышенно и поэтично.

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Источник — dni.ru
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