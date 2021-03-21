Врач объяснил, когда лучше делать КТ, а когда рентген

21.03.2021 | 09:09

Диагностировать COVID-19 непросто — его симптомы схо­жи с картиной других заболе­ваний, но на помощь специали­стам приходят рентгенограммы грудной клетки и компьютерная томография легких. Оба метода диагностики способны выявлять признаки повреждения легких от COVID-19. Компьютерная томография позволяет отобразить орган в различных ракурсах, рентген — снимок в одной про­екции.

Рентгенография грудной клет­ки (рентгенограмма) — наиболее часто проводимое исследование для пациентов с жалобами на серьезные респираторные забо­левания. То, что начинается как бронхит, может оказаться пнев­монией. Снимок позволяет врачу увидеть затемнения. Коварство COVID-19 в том, что на ранних стадиях заболе­вания рентген грудной клетки может показывать совершенно нормальные легкие.

А у пациен­тов с тяжелым течением болез­ни картина на снимках может напоминать пневмонию или ост­рый респираторный дистресс-синдром.

«Стандартная рентгеногра­фия имеет низкую чувствитель­ность в выявлении начальных изменений в первые дни забо­левания COVID-19 и не может применяться для ранней диагно­стики, — подчеркивает и. о. заведующего рентгенологическимотделением ГБУЗ «Клиническая больница № 6 им. Г. А. Захарьи­на» Алексей Шалашов. — Ком­пьютерная томография грудной клетки — это специализиро­ванное исследование, которое использует рентгеновские лучи для создания трехмерных изображений грудной клетки.

КТ позволяет выявить харак­терные изменения в легких у пациентов с COVID-19 еще до появления положительных лабо­раторных тестов на инфекцию.

Информативность рентгено­графии повышается с увели­чением длительности течения пневмонии. Ее преимущество в сравнении с КТ — большаяпропускная способность. Кро­ме того, рентгенография с использованием передвижных (палатных) аппаратов являет­ся основным методом лучевой диагностики патологии органов грудной клетки в отделениях реанимации и интенсивной те­рапии».

На рентгеновских снимках легких людей, заболевших ко­ронавирусной инфекцией, врачи видят «двусторонние мульти­фокальные уплотнения». Такое сложное название говорит о том, что инфекция прогрессиру­ет, растет и охватывает легкие практически целиком. Термин «уплотнение» подразумевает заполнение воздушного про­странства легких жидкостью или другими продуктами воспаления — слизью и кровью. Словосоче­тание «двусторонний мультифо­кальный» означает, что анома­лии возникают в обоих легких в разных местах.

На снимках КТ у больных видны и многофокальные по­мутнения, и «эффект матового стекла». То есть срезы, которые у здорового человека должны быть полностью видны, показа­ны будто через матовое стекло. Это связано с заполнением ле­гочного воздушного простран­ства жидкостью, коллапсом (лег­кие словно «сдуваются») или и тем, и другим.

КТ выявляет изменения лег­ких у значительного числа па­циентов с бессимптомной и легкой формами заболевания, при которых не требуется госпи­тализация. Результаты КТ в этих случаях не влияют на тактику лечения и прогноз заболевания при наличии лабораторного подтверждения COVID-19. Поэтому массовое применение КТ для скрининга бессимптомных и легких форм болезни не рекомендуется.

Направление на рентгено­графию и КТ для пациентов с симптомами ОРВИ выдается только по конкретным медицин­ским показаниям. Данные лучевого исследования не заменяют результатов тестирования на SARS-CoV-2. Отсутствие изме­нений при КТ не исключает на­личие COVID-19 и возможность развития пневмонии после про­ведения исследования.