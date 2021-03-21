Врач объяснил, когда лучше делать КТ, а когда рентген

Диагностировать COVID-19 непросто — его симптомы схожи с картиной других заболеваний, но на помощь специалистам приходят рентгенограммы грудной клетки и компьютерная томография легких. Оба метода диагностики способны выявлять признаки повреждения легких от COVID-19. Компьютерная томография позволяет отобразить орган в различных ракурсах, рентген — снимок в одной проекции.
Рентгенография грудной клетки (рентгенограмма) — наиболее часто проводимое исследование для пациентов с жалобами на серьезные респираторные заболевания. То, что начинается как бронхит, может оказаться пневмонией. Снимок позволяет врачу увидеть затемнения. Коварство COVID-19 в том, что на ранних стадиях заболевания рентген грудной клетки может показывать совершенно нормальные легкие.
А у пациентов с тяжелым течением болезни картина на снимках может напоминать пневмонию или острый респираторный дистресс-синдром.
«Стандартная рентгенография имеет низкую чувствительность в выявлении начальных изменений в первые дни заболевания COVID-19 и не может применяться для ранней диагностики, — подчеркивает и. о. заведующего рентгенологическимотделением ГБУЗ «Клиническая больница № 6 им. Г. А. Захарьина» Алексей Шалашов. — Компьютерная томография грудной клетки — это специализированное исследование, которое использует рентгеновские лучи для создания трехмерных изображений грудной клетки.
КТ позволяет выявить характерные изменения в легких у пациентов с COVID-19 еще до появления положительных лабораторных тестов на инфекцию.
Информативность рентгенографии повышается с увеличением длительности течения пневмонии. Ее преимущество в сравнении с КТ — большаяпропускная способность. Кроме того, рентгенография с использованием передвижных (палатных) аппаратов является основным методом лучевой диагностики патологии органов грудной клетки в отделениях реанимации и интенсивной терапии».
На рентгеновских снимках легких людей, заболевших коронавирусной инфекцией, врачи видят «двусторонние мультифокальные уплотнения». Такое сложное название говорит о том, что инфекция прогрессирует, растет и охватывает легкие практически целиком. Термин «уплотнение» подразумевает заполнение воздушного пространства легких жидкостью или другими продуктами воспаления — слизью и кровью. Словосочетание «двусторонний мультифокальный» означает, что аномалии возникают в обоих легких в разных местах.
На снимках КТ у больных видны и многофокальные помутнения, и «эффект матового стекла». То есть срезы, которые у здорового человека должны быть полностью видны, показаны будто через матовое стекло. Это связано с заполнением легочного воздушного пространства жидкостью, коллапсом (легкие словно «сдуваются») или и тем, и другим.
КТ выявляет изменения легких у значительного числа пациентов с бессимптомной и легкой формами заболевания, при которых не требуется госпитализация. Результаты КТ в этих случаях не влияют на тактику лечения и прогноз заболевания при наличии лабораторного подтверждения COVID-19. Поэтому массовое применение КТ для скрининга бессимптомных и легких форм болезни не рекомендуется.
Направление на рентгенографию и КТ для пациентов с симптомами ОРВИ выдается только по конкретным медицинским показаниям. Данные лучевого исследования не заменяют результатов тестирования на SARS-CoV-2. Отсутствие изменений при КТ не исключает наличие COVID-19 и возможность развития пневмонии после проведения исследования.
Подпишитесь на Penzainform в Google News и на канал в Яндекс.Дзен.