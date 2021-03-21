Внучка Гурченко рассказала о романе с Шаляпиным

21.03.2021 | 10:20

Уже несколько дней не утихают слухи о том, что Прохор Шаляпин закрутил интрижку с родственницей покойной актрисы. Елена Королева расставила все точки над "i".

По словам Елены Королевой, ей просто захотелось перемен. "Нормальное женское желание", – заявила внучка Людмилы Гурченко. Артист и девушка познакомились на съемках шоу "Звезды сошлись" на НТВ. Молодые люди поняли, что у них на многое схожие взгляды.

Девушка прямо завила: романа у них с певцом нет. Она заверила, что они просто дружат.

Примечательно, что ранее пару видели вместе на светском мероприятии. Тогда Прохор Шаляпин представил Елену Королеву как подругу детства. Он также опроверг все домыслы, заявив, что у него сейчас отношения с канадской миллионершей.

В конце 2019 года Прохор Шаляпин расстался с экс-супругой Армена Джигарханяна Виталиной Цымбалюк-Романовской. Артист был дважды официально женат. Впервые он сочетался узами брака в 18 лет на женщине старше себя. Ее имя он держит в тайне. Второй его женой была возрастная миллионерша Лариса Копенкина. Певцу приписывали и еще множество романов со звездами российского шоу-бизнеса.