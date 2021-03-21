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В жизни сына Фриске произошло судьбоносное событие

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Сейчас Дмитрий Шепелев самостоятельно воспитывает 7-летнего сына Платона. Ребенок, родившийся в браке с Жанной Фриске, уже успел вдохновить своих родственников на серьезные свершения.

Телеведущий во многих интервью заявлял, что не желает делать из сына публичную персону. По словам звездного отца, мальчик должен жить в социальной среде, свободной от общественных слухов и домыслов.

Именно поэтому Дмитрий Шепелев так редко показывает отпрыска и лишь изредка делится его достижениями. Однако на этот раз он не смог промолчать. Журналист похвастался заметными успехами Платона. Сын покойной Жанны Фриске профессионально занимается теннисом.

"Я думаю, что через несколько лет это покажется мелочью, но я сейчас такой гордый, вы себе даже не представляете. Первое место Платон Шепелев", – высказался Дмитрий.

Напомним, что впервые призовое место мальчик завоевал еще осенью прошлого года. Телеведущий лично обнародовал фотографии, сделанные на турнире и продемонстрировал бронзовую медаль.

Дмитрий Шепелев заверил, что сын самостоятельно добивается успеха. Выяснилось, что дедушка мальчика настаивал на использовании связей и "организации" победы. Сам же журналист выступил категорически против данной идеи. Звездный отец уверен, что Платон со всем справится без медвежьих услуг и всевозможных советов влиятельных родственников.

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Источник — dni.ru
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Гость||

Достала эта семейка своим неуёмным желанием пиариться на ровном месте!

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