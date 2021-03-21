Не выдержал: не стало наблюдавшего за онкобольной Заворотнюк врача

21.03.2021 | 07:14

В клинике, где лечилась Анастасия Заворотнюк, нашли труп. Следователи выясняют подробности жуткого происшествия.

"Прекрасная няня" ведет упорную борьбу со страшным недугом — раком головного мозга. Информация о диагнозе артистки появилась в СМИ летом 2019 года и всполошила всю страну. Сейчас знаменитость находится дома в окружении близких.

Члены семьи не рассказывают о состоянии онкобольной звезды и не показывают ее новые снимки. Таким образом родные оберегают Анастасию Заворотнюк от грязных сплетен и нежелательного внимания.

На днях в больнице, где актриса проходила курс лечения от злосчастного недуга еще несколько месяцев назад, произошла трагедия. В ночь на 18 марта сотрудник "Европейского медицинского центра" совершил суицид на рабочем месте в центре Москвы. Им оказался фельдшер, помощник врача. На момент смерти мужчине было 30 лет. Его тело было найдено в туалете в районе 2 часов ночи. Сейчас специалисты расследуют причины шокирующего поступка медика.

Напомним, появились данные о телефонных разговорах Анастасии Заворотнюк. Продюсер Алена Сазыкина рассказала, что артистка регулярно общается с близкими через сотовую связь, а также часто ведет беседы с батюшкой. Несмотря на плохое самочувствие и тяжелые жизненные обстоятельства, Анастасия Заворотнюк не теряет веры в бога и надеется на помощь высших сил.