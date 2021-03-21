ИВЛ и клиническая смерть: подарок мужу принес Вике Цыгановой лишь страдания

21.03.2021 | 12:07

Безобидный с виду попугай отправил звезду сцены в больницу на несколько недель.

Произошедшим Вика Цыганова поделилась с Лерой Кудрявцевой и телезрителями в эфире программы "Секрет на миллион". Певица рассказала, как едва не умерла после приобретения попугая в подарок своему супругу.

Артистка отправилась в турне с гастролями, а за птицей поручила следить своей маме. Когда Цыганова вернулась она заметила, что ее родительница задыхается и мучается от высокой температуры.

Спустя день слегла и сама артистка. Она почувствовала дикую слабость. "Силы покинули меня. Видела себя лежащую не на столе, а на кровати. Увидела врачей", — поделилась воспоминаниями артистка.

В итоге мать Цыгановой провела на больничной койке на аппарате ИВЛ три дня, а вот сама Вика пролежала на искусственной вентиляции легких две недели после клинической смерти. Как выяснилось позже, попугай был заражен орнитозом.