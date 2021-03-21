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Еще один эксперт заявила о вероятном насилии в отношении Легкоступовой

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Клинический психолог и сексолог Елена Перелыгина считает, что перед трагедией Валентина Легкоступова подверглась сексуальному насилию. Женщина поддержала версию медэксперта, который заявлял об этом в эфире шоу "Пусть говорят".

То, что певицу изнасиловали, подтверждают гематомы, обнаруженные медиками на внутренней стороне ее бедер. В этом подозревают мужа исполнительницы хита "Ягода-малина" Юрия Фирсова.

Подруга Валентины Легкоступовой Елена Перелыгина хочет, чтобы правоохранители тщательно выяснили, что случилось перед гибелью звезды. Она жалеет, что не сумела отговорить знаменитость от свадьбы с яхтсменом.

Сексолог заявила, что ситуация, в которой оказалась Валентина Легкоступова нередка у возрастных пар. По ее словам, сначала у влюбленных идет сексуальный подъем. Потом же гормоны приходят в норму и хороший половой акт становится невозможен из-за слабости кавалера.

Если же мужчина имеет садистские наклонности, то в такой ситуации начинает беситься и проявлять к своей избраннице агрессию. По словам Елены Перелыгиной, в результате секс сопровождается жестокими действиями, что приводит к телесным повреждениям.

Напомним, по официальной версии следствия, Валентина Легкоступова упала в ванной и получила черепно-мозговую травму. Дети певицы винят в трагедии Юрия Фирсова. Но стражи порядка пока не нашли доказательств, указывающих на причастность яхтсмена к гибели певицы.

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Источник — dni.ru
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