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«Долгий путь»: Бузова отправилась за ребенком скрывая нового возлюбленного

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В последнее время в Сети поговаривают, что Ольга Бузова закрутила новый роман. Теперь же теледива еще больше заинтриговала народ, похваставшись роскошным кольцом.

Украшение с драгоценными камнями на безымянном пальце правой руки артистка показала в "Сторис" своего инстаграм-аккаунта. Ведущая опубликовала короткий ролик, где сидит на скамейке под лучами первого весеннего солнца.

Фанаты волнуются за Ольгу Бузову после громкого расставания с Давидом Манукяном. Ведь певица сильно переживала ссору и страдала. Судя по всему, теперь у нее появились новые отношения. На это она ранее намекнула сама эфире шоу "Бородина против Бузовой" на ТНТ.

Звезда не спешит раскрывать имя своего нового бойфренда. Более того, недавно знаменитость намекнула на то, что беременна. В своем микроблоге в соцсети она показала видео из больницы и снимок кабинета гинеколога. На картинке с табличкой фамилии врача она разместила стикер с изображением малыша и смайл, говорящий об ожидании чуда.

"Самое главное в жизни — это наше здоровье, которым я активно занимаюсь. Мне предстоит пройти сложный путь. Долгий. Могу так сказать. Но ради здоровья и долгой счастливой жизни можно на это пойти. Все хорошо. Я вас люблю. Берегите себя", — сказала певица в Stories.

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Источник — dni.ru
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