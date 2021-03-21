Дочь Абдулова стала точной копией отца

21.03.2021 | 17:03

Александр Абдулов скончался 3 января 2008 года от онкологии на 55-м году жизни. У артиста осталась дочь Евгения, которой на тот момент было всего девять месяцев.

Как рассказывала вдова артиста, Юлия Абдулова, у ее дочки сохранились смутные воспоминания о родителе. Например, маленькая Женечка узнала рубашку, в которой был Александр, когда укачивал ее на руках. Девочка с ранних лет понимает, что ее папа был большим артистом. Она выучила наизусть все его фильмы.

21 марта Евгении Абдуловой исполнилось 14 лет. Как говорят в окружении семьи, девочка растет копией Александра. Женя похожа на папу не только внешне, но и характером. У наследницы знаменитости стальной нрав.

Юлия Абдулова личную жизнь так и не устроила. 45-летняя вдова всю себя посвятила отпрыску, вплотную взявшись за ее всестороннее развитие. У Жени есть возможность заниматься музыкой и учиться театральной студии.

Сейчас Евгения Абдулова – школьница. О будущей профессии серьезно она пока не задумывалась. Не исключено, что наследница артиста свяжет свою жизнь с кино или театром. По словам Евгении, она могла бы стать оператором, режиссером или актером. Отметим, что дебют девочки в кино уже состоялся – она снималась в картине "Любовь и Сакс".

Юлия считает Женю прирожденным лидером и называет заводилой. Девочка постоянно фонтанирует идеями. В этом она очень похожа на своего знаменитого папу. От Абдулова дочь также унаследовала гиперактивность и постоянное желание куда-то нестись.