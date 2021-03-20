Вдова Кобзона призналась, почему терпела обиды и не ушла от мужа после измен

20.03.2021 | 09:04

Брак Иосифа и Нелли Кобзон стал практически невероятным стечением обстоятельств. Он был известным артистом, а она – дочерью «врага народа». Ее отца осудили по «делу цеховиков» на 14,5 лет.

Но вопреки всему они сошлись. К тому времени он уже пережил два развода. Ни годы, ни измены не смогли их разлучить. Иосиф Кобзон и его верная Нелли всегда были вместе, какие бы ураганы не бушевали в их жизни. Казалось, они жили, чтобы любить. Но не все так гладко у них было, как выглядело со стороны.

Нелли Кобзон долгое время жила рядом с супругом с тяжелым сердцем. Ей не давала покоя обида из-за измен мужа. Пережить сложный период в жизни ей помогли любовь и дети, ради которых она и оставалась рядом с супругом.

«Добрые» люди не только пытались намекнуть ей на присутствие в жизни Кобзона других женщин, но и говорили об этом прямым текстом.

«Мне все старались рассказать, что-то приплести, придумать. Я все знала, чувствовала. Я же не просто так ушла от него на полгода. Я всегда его любила и доверяла. Была очень сильная обида на него», – рассказала Нелли журналистам.

Вдова артиста призналась, что какой-то момент она поняла, что их пара может прекратить существование. Осознал это и Иосиф. Произошедшее сильно изменило их отношение друг к другу.