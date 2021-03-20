Полезное

Вдова Кобзона призналась, почему терпела обиды и не ушла от мужа после измен

Печать

Брак Иосифа и Нелли Кобзон стал практически невероятным стечением обстоятельств. Он был известным артистом, а она – дочерью «врага народа». Ее отца осудили по «делу цеховиков» на 14,5 лет.

Но вопреки всему они сошлись. К тому времени он уже пережил два развода. Ни годы, ни измены не смогли их разлучить. Иосиф Кобзон и его верная Нелли всегда были вместе, какие бы ураганы не бушевали в их жизни. Казалось, они жили, чтобы любить. Но не все так гладко у них было, как выглядело со стороны.

Нелли Кобзон долгое время жила рядом с супругом с тяжелым сердцем. Ей не давала покоя обида из-за измен мужа. Пережить сложный период в жизни ей помогли любовь и дети, ради которых она и оставалась рядом с супругом.

«Добрые» люди не только пытались намекнуть ей на присутствие в жизни Кобзона других женщин, но и говорили об этом прямым текстом.

«Мне все старались рассказать, что-то приплести, придумать. Я все знала, чувствовала. Я же не просто так ушла от него на полгода. Я всегда его любила и доверяла. Была очень сильная обида на него», – рассказала Нелли журналистам.

Вдова артиста призналась, что какой-то момент она поняла, что их пара может прекратить существование. Осознал это и Иосиф. Произошедшее сильно изменило их отношение друг к другу.

Подпишитесь на Penzainform в Google News и на канал в Яндекс.Дзен.

0
0
0
0
 
Гость||

Разобрались, однако?!

Гость||

Израиль(!!!)им по крови евреям во въезде отказал

Гость||

Нет надёжнее уз ,чем общий криминал и капитал

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте