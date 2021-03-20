В ПФР объяснили механизм, как увеличить пенсию на 7 244 рубля

20.03.2021 | 19:25

Пожилые люди могут получить существенную прибавку к своей пенсии.

О такой возможности рассказала заместитель управ­ляющего отделе­нием Пенсионного фонда РФ по Пензенской области Любовь Евдокимова. К ней обратилась жительница Кондоля (Пензенская область - прим. редакции), которая поинтересовалась, могут ли ее признать иждивенцем.

"Мы с мужем пенсионеры, живем в Кондоле. Мне 79 лет. Моя пенсия 10,5 тысячи рублей, а у мужа 20 тысяч. Могут ли меня признать его иждивенцем и назначить прибавку к пенсии?" - спросила пенсионерка.

"Размер пенсии у вас невы­сокий, но он выше прожиточного минимума пенсионера в Пензен­ской области, установленного на 2021 год. Поэтому признать вас находящейся на иждивении мужа мы не можем. На иждивении могут находиться, например, несовершеннолетние дети, которые не получают пенсии", - заявила Евдокимова.

"При достижении 80-летнего возраста ваша фиксированная выплата к страховой пенсии бу­дет увеличена, пенсия вырастет на 6044 рубля 48 копеек. Кроме того, вы сможете оформить компенсационную выплату по уходу в размере 1200 рублей, которая также выплачивается к вашей пенсии. В итоге ваша пенсия может вырасти на 7244 рубля 48 копеек", - поделилась информацией специалист ПФР.

По словам Евдокимовой, чтобы оформить компенса­цию в 1200 рублей, нужно будет найти человека, который станет осуществлять уход за пенсионером. Он должен быть трудоспо­собного, не пенсионного возра­ста, не работать и не получать пособия по безработице. За каждый год ухода ему будет за­считано 1,8 пенсионного балла. Этот период также войдет в его страховой стаж.