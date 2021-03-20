Тяжкое прошлое: Нагиев рассказал о госпитализации Хрусталева

20.03.2021 | 16:17

Тяжкое прошлое известного юмориста не дает покоя Дмитрию Нагиеву. По словам ведущего шоу "Голос.Дети", комик Дмитрий Хрусталев чудом остался в живых после госпитализации.

Шоумен Дмитрий Нагиев стал гостем вечерней программы "Первого канала", которую ведут Иван Ургант и Дмитрий Хрусталев. Звездный мужчина поделился эмоциями от рабочих моментов, рассказал о жизненных приоритетах и карьерных перспективах.

На съемках передачи Дмитрий Нагиев внезапно для всех поднял вопрос о здоровье Дмитрия Хрусталева, удивляясь, что артист выглядит вполне нормально.

Осенью 2020 года напарник Ивана Урганта угодил на больничную койку, обеспокоив поклонников. Телеведущий Дмитрий Хрусталев получал квалифицированную медицинскую помощь, не раскрывая поклонникам подробностей лечения. В Сети поговаривали, что юморист отравился алкоголем, поэтому и попал в беду, но сам мужчина называл причиной недуга несовместимость принимаемых лекарств на фоне длительного утомления.

В эфире "Первого канала" Дмитрий Нагиев дал понять, что состояние Дмитрия Хрусталева было очень тяжелым, а медицинские работники практически спасли его.

"После того, что он пережил, вообще хорошо, что он с открытыми глазами", — произнес шоумен, сидя в кресле гостя. Дмитрий Хрусталев не стал молчать в ответ на острое заявление коллеги и даже посмеялся. "Я тоже люблю тебя, Дима", — выразился герой обсуждений в адрес Дмитрия Нагиева.