Полезное

Тяжкое прошлое: Нагиев рассказал о госпитализации Хрусталева

Печать

Тяжкое прошлое известного юмориста не дает покоя Дмитрию Нагиеву. По словам ведущего шоу "Голос.Дети", комик Дмитрий Хрусталев чудом остался в живых после госпитализации.

Шоумен Дмитрий Нагиев стал гостем вечерней программы "Первого канала", которую ведут Иван Ургант и Дмитрий Хрусталев. Звездный мужчина поделился эмоциями от рабочих моментов, рассказал о жизненных приоритетах и карьерных перспективах.

На съемках передачи Дмитрий Нагиев внезапно для всех поднял вопрос о здоровье Дмитрия Хрусталева, удивляясь, что артист выглядит вполне нормально.

Осенью 2020 года напарник Ивана Урганта угодил на больничную койку, обеспокоив поклонников. Телеведущий Дмитрий Хрусталев получал квалифицированную медицинскую помощь, не раскрывая поклонникам подробностей лечения. В Сети поговаривали, что юморист отравился алкоголем, поэтому и попал в беду, но сам мужчина называл причиной недуга несовместимость принимаемых лекарств на фоне длительного утомления.

В эфире "Первого канала" Дмитрий Нагиев дал понять, что состояние Дмитрия Хрусталева было очень тяжелым, а медицинские работники практически спасли его.

"После того, что он пережил, вообще хорошо, что он с открытыми глазами", — произнес шоумен, сидя в кресле гостя. Дмитрий Хрусталев не стал молчать в ответ на острое заявление коллеги и даже посмеялся. "Я тоже люблю тебя, Дима", — выразился герой обсуждений в адрес Дмитрия Нагиева.

Подпишитесь на Penzainform в Google News и на канал в Яндекс.Дзен.

Источник — dni.ru
0
0
0
0
 
Гость||

Я покнул... Не знаю, как выжа(и)л...

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте