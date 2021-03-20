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Стало известно о новом налоге на воду и лицензировании скважин

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Уже с конца 2020 года для некоторых владельцев частных домов и дачных участков в това­риществах введен новый налог — на воду из скважины или ко­лодца. А оформление собствен­ного колодца теперь потребует серьезных материальных затрат и значительно большего времени.

«Новый налог установлен по­правками в Закон РФ 2395-1 «О недрах», — поясняет юрист Оксана Зимина. — Этот закон действует с 1992 года, а в 2017-м в нем появи­лась ст. 19.2, которая определяет правила добычи и пользования водой. Этим же законом с 2016 по 2019 год была введена «водная амнистия», когда скважину можно было оформить бесплатно.

Согласно закону, налог под­лежит уплате, если организация или физическое лицо использу­ют воду для коммерческих целей либо потребляют в сутки более 100 кубических метров воды.

И в категорию плательщиков могут попасть садоводческие и огороднические хозяйства, у которых есть скважины для коллективного использования членами дачного товарище­ства. В этом случае необходимо оформить лицензию (заявление рассматривается в течение 60 дней) и платить установленный законом налог».

«Раньше дачным некоммерче­ским объединениям для ведения хозяйства можно было пользо­ваться бесплатной лицензией на воду, — дает свой комментарий Елена Храмцова. — С 1 января 2020 года СНТ и ОНТ, если они добывают воду для нужд всей организации, необходимо за нее платить».

Еще раз подчеркнем, что речь идет только о коллективных точ­ках забора воды для целей всех участников некоммерческой ор­ганизации. Что же касается ин­дивидуальных скважин, то они по-прежнему не подлежат лицен­зированию. Если у вас есть коло­дец или скважина (не артезианская), вы можете быть спокойны.

Бесплатно использовать сква­жину можно в границах своего земельного участка (исключи­тельно для нужд дома и огорода) и не более 100 кубических ме­тров в сутки. При этом запреща­ется «зарываться» глубже 20 ме­тров. Всем остальным придется платить. Несоблюдение закона повлечет за собой администра­тивный штраф: от 3000 до 5000 для граждан и от 30000 до 50000 для должностных лиц.

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