Стало известно о новом налоге на воду и лицензировании скважин

Уже с конца 2020 года для некоторых владельцев частных домов и дачных участков в товариществах введен новый налог — на воду из скважины или колодца. А оформление собственного колодца теперь потребует серьезных материальных затрат и значительно большего времени.
«Новый налог установлен поправками в Закон РФ 2395-1 «О недрах», — поясняет юрист Оксана Зимина. — Этот закон действует с 1992 года, а в 2017-м в нем появилась ст. 19.2, которая определяет правила добычи и пользования водой. Этим же законом с 2016 по 2019 год была введена «водная амнистия», когда скважину можно было оформить бесплатно.
Согласно закону, налог подлежит уплате, если организация или физическое лицо используют воду для коммерческих целей либо потребляют в сутки более 100 кубических метров воды.
И в категорию плательщиков могут попасть садоводческие и огороднические хозяйства, у которых есть скважины для коллективного использования членами дачного товарищества. В этом случае необходимо оформить лицензию (заявление рассматривается в течение 60 дней) и платить установленный законом налог».
«Раньше дачным некоммерческим объединениям для ведения хозяйства можно было пользоваться бесплатной лицензией на воду, — дает свой комментарий Елена Храмцова. — С 1 января 2020 года СНТ и ОНТ, если они добывают воду для нужд всей организации, необходимо за нее платить».
Еще раз подчеркнем, что речь идет только о коллективных точках забора воды для целей всех участников некоммерческой организации. Что же касается индивидуальных скважин, то они по-прежнему не подлежат лицензированию. Если у вас есть колодец или скважина (не артезианская), вы можете быть спокойны.
Бесплатно использовать скважину можно в границах своего земельного участка (исключительно для нужд дома и огорода) и не более 100 кубических метров в сутки. При этом запрещается «зарываться» глубже 20 метров. Всем остальным придется платить. Несоблюдение закона повлечет за собой административный штраф: от 3000 до 5000 для граждан и от 30000 до 50000 для должностных лиц.
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